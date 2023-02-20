Lahana bitkisi kansere savaş açıyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan lahana bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KANSERE SAVAŞ AÇIYOR

Lahana turşusu, kanser hücrelerinin oluşum ve yayılma riskini azaltabilecek yararlı bitki bileşikleri ve antioksidanlar içerir. Bir araştırmaya göre, ergenlik çağından yetişkinliğe kadar çok fazla çiğ lahana ve lahana turşusu yiyen kadınların meme kanseri riski daha düşük. Erkeklerde yapılan başka bir çalışma, lahananın prostat kanseri gelişimi üzerinde benzer bir etkiye sahip olduğunu göstermesi dikkat çekti.

LAHANA

Lahana veya kelem, turpgiller familyasından, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitkidir.

LAHANANIN FAYDALARI

-C vitamini açısından zengindir

-İyi bir lif kaynağı oluşturur

-Kalp sağlığını iyileştirir

-Kataraktı önlemede etkilidir

-C vitamini açısından zengindir

-İyi bir lif kaynağı oluşturur

-Kalp sağlığını iyileştirir

-Kataraktı önlemede etkilidir

LAHANA NASIL TÜKETİLİR?

Lahana, sote halinde, kızartılarak, çiğ ya da fermente edilmiş şekilde tüketilebilmektedir. Çiğ lahana salatalarda sıklıkla kullanılır. Çorbalarda da lahana tercih edilebilir. Fermente hal, sağlıklı olduğundan günlük olarak yenebilmektedir.