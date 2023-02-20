20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Lahana bitkisi kansere savaş açıyor

Lahana turşusu, kanser hücrelerinin oluşum ve yayılma riskini azaltabilecek yararlı bitki bileşikleri ve antioksidanlar içermesinden dolayı dikkat çekti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:43
Takip Et

Lahana bitkisi kansere savaş açıyor

Lahana bitkisi kansere savaş açıyor
+
Aa
-

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan lahana bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KANSERE SAVAŞ AÇIYOR

Lahana turşusu, kanser hücrelerinin oluşum ve yayılma riskini azaltabilecek yararlı bitki bileşikleri ve antioksidanlar içerir. Bir araştırmaya göre, ergenlik çağından yetişkinliğe kadar çok fazla çiğ lahana ve lahana turşusu yiyen kadınların meme kanseri riski daha düşük. Erkeklerde yapılan başka bir çalışma, lahananın prostat kanseri gelişimi üzerinde benzer bir etkiye sahip olduğunu göstermesi dikkat çekti.

LAHANA

Lahana veya kelem, turpgiller familyasından, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitkidir.

LAHANANIN FAYDALARI

-C vitamini açısından zengindir

-İyi bir lif kaynağı oluşturur

-Kalp sağlığını iyileştirir

-Kataraktı önlemede etkilidir

-C vitamini açısından zengindir

-İyi bir lif kaynağı oluşturur

-Kalp sağlığını iyileştirir

-Kataraktı önlemede etkilidir

LAHANA NASIL TÜKETİLİR?

Lahana, sote halinde, kızartılarak, çiğ ya da fermente edilmiş şekilde tüketilebilmektedir. Çiğ lahana salatalarda sıklıkla kullanılır. Çorbalarda da lahana tercih edilebilir. Fermente hal, sağlıklı olduğundan günlük olarak yenebilmektedir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
3
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
4
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
5
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den deprem bölgesi için kritik toz uyarısı
﻿Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den deprem bölgesi için kritik toz uyarısı
﻿Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den deprem bölgesi için kritik toz uyarısı
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal sevinci. Sahalara dönüyor
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal sevinci. Sahalara dönüyor
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal sevinci. Sahalara dönüyor
﻿Allah kimseye böyle acı yaşatmasın! Rehberindeki 100 kişi depremde öldü
﻿Allah kimseye böyle acı yaşatmasın! Rehberindeki 100 kişi depremde öldü
﻿Allah kimseye böyle acı yaşatmasın! Rehberindeki 100 kişi depremde öldü
﻿Kevin Love Miami Heat'e gidiyor
﻿Kevin Love Miami Heat'e gidiyor
﻿Kevin Love Miami Heat'e gidiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.