﻿Flaş Lale Orta gelişmesi. Resmen harekete geçtiler

Galatasaray Kulübü'nün kongre üyesi Fırat Develioğlu'nun MHK Başkanı Lale Orta için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Fırat Develioğlu’nun avukatı Eser Çömlekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Fırat Develioğlu kamuoyunda ve futbol camiasında ayyuka çıkan MHK Başkanı Lale Orta ve yakın çevresi hakkına, TCK ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince Galatasaray’ın ve Türk futbolunun ari menfaatlerini korumak adına, gerçeklerin gün yüzüne çıkması ve temiz futbol anlayışın hakim olması adına vatandaş ve Galatasaray Kulübü’nün üyesi olarak ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Adli tahkikatın salahiyeti açısından sağlıklı bir soruşturma yürütülmesi için gerekli tüm bilgiler savcılığa iletilmiştir.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.

Fırat Develioğlu vekili Avukat Eser ÇÖMLEKÇİOĞLU”