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1.6 Milyarlık 'Uçan yat' görücüye çıktı. 140 kilometre hız yapıyor

Lazzarini Design Studio, 74 metrelik foiling süperyat konseptini tanıttı. Plectrum adıyla tanıtılan konsept süperyat, yüksek süratlerde hydro foil kanatları sayesinde sudan yükselerek sürtünmeyi minimuma indirgiyor ve bu sayede yüksek performans ile birlikte yüksek verimliliği garanti ediyor.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 18:47
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Lazzarini Design Studionun prototip yatı Plectrum adeta uçuyor

1.6 Milyarlık 'Uçan yat' görücüye çıktı. 140 kilometre hız yapıyor
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74 metre uzunluğunda ve 70 milyon pound (1,6 milyar TL) başlangıç fiyatına sahip lüks yatı 'Plectrum' daha konsept aşamasında olmasına rağmen büyük ilgi gördü. Lazzarani Design Studio'nun tanıttığı yat 140 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.

Yat, su üstünde adeta uçmasını sağlayan ‘hydrofoil’ tasarımına ev sahipliği yapıyor. Bu sayede gövde, hızla hareket ederken suya temas etmiyor ve sürtünme kuvveti ortadan kalkıyor.

Yatın arka tarafı iki araçlık bir garaja, bünyesinde de helikopter hangarı ve yanında da ‘deniz araçları’ için bir açılır bir park yerine sahip.

Yatı özel kılan en önemli özelliklerinden hydrofoil sistemi, yolculuk şartlarına ve ihtiyaçlarına göre ayarlanabiliyor.

GENİŞLİĞİ 20 METREYE ULAŞIYOR

Kenarlarda bulunan kanatçıklar, yüksek hızlarda yat gövdesinden 2,5 metre yana doğru açılabiliyor. Yatın genişliği de tam açıklıkta toplam 20 metreye ulaşıyor.

Süper yat, toplam 15 bin beygir güç üreten ve hidrojenle çalışan üç farklı motordan gücünü alıyor.

Konsept süperyat Plectrum’un, seyir ihtiyacına göre kanatları ayarlanabiliyor. Süperyatın kanat açıklığı demirdeyken 15 ila maksimum süratlerde 25 metre aralığına kadar değişiyor.

Karbon kompozit malzemeden üretilmek üzere tasarlanan süperyatın, 75 knot gibi akıl almaz bir sürate erişebileceği hesaplanıyor. 

Plectrum'un ilk üretilen modellerinin 2025'te denizlerle buluşması planlanıyor.

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