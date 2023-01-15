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Nissan GT-R'ın tasarımı değişiyor. İşte nedeni

Godzilla lakaplı Nissan GT-R'ın tasarımının değişeceği ifade edildi. Nedenini de açıklayan şirket büyük bir güncelleme hazırlığında olduklarını ifade etti.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 09:47
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Nissan GT-R'ın tasarımı değişecek

Nissan GT-R'ın tasarımı değişiyor. İşte nedeni
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Godzilla lakaplı ikonik otomobil 2024 model yılı için hem tasarım hem de performans anlamında önemli sayılabilecek yenilikler yapacağını açıkladı.

Tokyo Otomobil Fuarı ile birlikte satışa çıkarılan otomobil, Nismo ve T-spec versiyonları ile tanıtılmış oldu.

Nissan modellerinde görmeye alışılan V ormlu parçanın ön ızgaradan kalkması ile birlikte daha agresif bir görüntü oluştuğunu söylendi. Daha geniş görünen ön ızgara ile GT-R R35‘in R34‘e bir adım daha yaklaştı.

Ön tamponun her iki tarafındaki bal peteği formlu LED aydınlatma grubu eklendi.

Sürtünmeyi en aza indirmek ve daha iyi soğutma performansı alabilmek için ise ön hava girişindeki ızgaraların da inceltildiği aktarıldı.

Kaputun altında ise Nissan, 3,8 litrelik çift turbo beslemeli V6 motoru kullandı.

573 beygir güç ve 672 Nm tork üretebilen bu ünite gücünü 6 ileri çift kavramalı şanzıman ile dört tekerleğe sahip.

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