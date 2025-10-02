Leroy Sane'ye çok kötü haber!

Kaynak: Haber Merkezi
Leroy Sane'ye çok kötü haber!

Galatasaray'ın son oynadığı Liverpool maçında teknik direktör Okan Buruk'un kulübede oturttuğu Leroy Sane'ye bir kötü haber de Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelssman'dan geldi. Yıldız oyuncu, Almanya'nın Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 Ekim'de Lüksemburg, 13 Ekim'de Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde Panzerlerin aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Galatasaraylı Leroy Sane yer almadı. Sane, bir önceki milli arada oynanan maçlarda da kadroda yer almamıştı.

İşte Almanya'nın aday kadrosu;

ff.jpeg

