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  • Akit'in yalan haberini Aile Bakanı ortaya çıkardı. Gazetecilik yapıp araştırsaydınız

Akit'in yalan haberini Aile Bakanı ortaya çıkardı. Gazetecilik yapıp araştırsaydınız

Yeni Akit Gazetesi, yaptığı bir haberle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı hedef aldı. Yanık, Yeni Akit’e sosyal medya hesabından yanıt vererek haberin yalan olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:41
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:42
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Yeni Akit Gazetesi'nin yalan haberine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan tepki

Akit'in yalan haberini Aile Bakanı ortaya çıkardı. Gazetecilik yapıp araştırsaydınız
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LGBTİ bireyler Nuray Güler ve Yeliz Günay, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla bir erkek çocuğu sahiplendiklerini duyurdular.

Bunun üzerine toplumun bazı kesimlerinden olaya karşı tepkili paylaşımlar yapıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi de olayı manşetine taşıyarak “Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?” başlığı ile haber yaptı. Haberin içeriğinde ise LGBTİ bireylere ağır hakaretler kullanıldı.

AKİT: AİLE BAKANI SESSİZ DEDİ

Akit, olay karşısında sessiz kaldığı iddia edilen Aile Bakanı Derya Yanık’a da “Aile Bakanı Derya Yanık'ın ve bakanlığın sessizliği dikkat çekti” diyerek tepki gösterdi.

BAKAN’DAN YANIT GECİKMEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Yeni Akit’in haberine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yanık, yaptığı paylaşımda “Sosyal medya manipülasyonlarına düşmek yerine gazetecilik yapıp gerçeği araştırsaydınız çocuğun öz ailesinin elinde olduğunu, annesi ve halası ile birlikte yaşadığını görürdünüz” ifadelerini kullandı.

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Ben Tosunpaşa
26.08.2022 12:51
Yandaşa iyi bir oturtma yapmış  
 
Yıldırım Demircioğlu
26.08.2022 12:08
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ne iş yapar. Gazetecilik ve basın ahlak ilkelerini ihlal eden gazeteci ve gazeteler, en fazla gazetecilik mesleğine zarar veriyor.  
 
vatandaş
26.08.2022 11:17
kendileri çalıyor kendileri oynuyor  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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