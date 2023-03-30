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Galatasaray whatsapp grubundan çıktı. Şimdi de KBV'den ayrılıyor

Kulüpler Birliği Vakfı'nda (KBV) yaşanan görüş ayrılıkları yüzünden Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 08:56
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Kulüpler Birliği dağılıyor

Galatasaray whatsapp grubundan çıktı. Şimdi de KBV'den ayrılıyor
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Başta Galatasaray ve Alanyaspor olmak üzere pek çok kulübe organizasyonda başkanlar düzeyinde temsil edilmiyor. Galatasaray'ın ve bazı kulüp başkanlarının da Kulüpler Birliği'nin'nin watsapp grubundan çıktığı öğrenildi.

Son dönemde "play-off" ve "puan silinmesi" yüzünden KBV'de ciddi tartışmalar yaşanıyor. Çarşamba günü yapılacak toplantıda kopmalar gündemde.Kulüpler Birliği'ni tehdit eden başka bir nedeni de, hazırlanan spor yasası yüzünden Süper Lig AŞ'nin rafa kalkmış olması.

ALTERNATİF BİRLİK ARAYIŞI

Kulüpler Birliği'ne alternatif olarak Galatasaray ve bir kaç kulüp farklı bir organizasyon kurmanın planlarını yapıyor. Bunun nedeni ise yeni yasanın kendilerine bu hakkı tanıması.

Kulüplerin talebi üzerine gündeme gelen ve sponsorluk, yayın gelirleri gibi konuları kapsaması planlanan Süper Lig A.Ş., yasa teklifinde yer almadı. Ancak spor kulüplerine dernek tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişilik oluşturabiliyor.

Kulüpler birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde bir üst kuruluş kurulabiliyorlar. Galatasaray ve bir kaç kulüp de, Kulüpler Birliği'ne alternatif olarak bir üst kurul kurmak için harekete geçmiş durumda.

Bu organizasyonun yapısı Süper Lig AŞ gibi düşünülüyor. Aynen KBV gibi herhangi bir yaptırımı olmayacak. Aynen KBV gibi TFF’ye öneri sunup, talepte bulunabilecek.

Kaynak: Fotospor


 

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