Lionel Messi'nin milyon dolarlık sözleşmesinde yeni detay ortaya çıktı

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Lionel Messi'nin milyon dolarlık sözleşmesinde yeni detay ortaya çıktı
Dünya yıldızı Lionel Messi'nin, Inter Miami'deki sözleşmesinde dikkat çekici bir detay açıklandı.

Inter Miami’nin patronu Jorge Mas, Forbes dergisine bazı açıklamalarda bulundu.

Mas, Lionel Messi’nin Inter Miami ile olan anlaşmasının ayrıntılarını paylaştı ve Messi’nin yılda 50 ila 60 milyon dolar arasında bir gelir elde ettiğini belirtti.

Ayrıca, Arjantinli süperstarın sözleşmesinde, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra da takımla ilişkisini sürdürebileceğine dair bir hüküm yer alıyor.

YÖNETİCİ POZİSYONUNDA GÖREV YAPABİLİR

Messi’nin sözleşmesine göre, aktif futbol hayatını bıraktıktan sonra Inter Miami’de yönetici pozisyonunda görev yapma hakkına sahip.

Messi’nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Bu sezon Inter Miami formasıyla 6 maçta yer alan Messi, bu maçlarda 6 gol atıp, 2 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.

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