Dünya basını yarıda kalan Galatasaray Fenerbahçe maçıyla dalga geçti: Süper Kupa komediye dönüştü

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadeleye U19 takımı ile çıktı.

Galatasaray, 1. dakikada Mauro Icardi ile golü bulurken, bu golün santrası dahi yapılmadı ve Fenerbahçe sahadan çekildi.

3 dakika içinde biten maç dünya basınında geniş yer buldu.

Tüm dünyanın gündemine oturan olay şu şekilde değerlendirildi;

Aftonbladet (İsveç): Türkiye Süper Kupası finalinde tuhaf sahneler yaşandı. Fenerbahçe 49. saniyede gol yedi, pes etti. Bu planlanan bir protestoydu. Farklı bir maç tarihi ve yabancı hakem isteklerinin karşılanmamasıyla ilgiliydi.

Gol (Hırvatistan): Livakovic’in Fenerbahçe’si kupadan vazgeçti, gençlerle sahaya çıktı, anında gol yedi ve sahadan çekildi. Kaotik Türkiye sezonu kaotik şekilde devam ediyor ve soru şu ki, her şey nasıl bitecek?

Nos (Hollanda): Türkiye süper kupası saçmalığı: Fenerbahçe genç takımla sahaya çıktı ve bir dakika sonra bıraktı. Türkiye’deki Süper Kupa tam bir rezalet oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nu protesto etmek amacıyla, sadece genç oyuncularla sahaya çıkan Fenerbahçe, Icardi’nin attığı golün ardından sahayı terk etti.

Sporza (Belçika): Türkiye’de eşi görülmedik sahneler. Galatasaray gelmiş geçmiş en kısa Süper Kupa maçını kazandı. Daha dakika dolmadan Icardi galibiyet golünü attı ve ardından Fenerbahçe derhal, protesto amacıyla sahayı terk etti.

Sport1 (Almanya): Türkiye Süper Kupası’nda inanılmaz saçmalık. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan Türkiye Süper Kupası tam bir komediye dönüştü! Fenerbahçe sadece U19’larla maça çıktı ve bir dakika sonra sahadan çekildi.

Foot Mercato (Fransa): Türkiye’deki Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa’da gerçeküstü sahneler. Final maçı ertelenmediği için, Fenerbahçe tamamen U19 oyuncularından oluşan bir ilk on birle sahaya çıktı.

Globo (Brezilya): Fenerbahçe, Türkiye Süper Kupası’nda 19 yaş altı takımını kullandı ve sahadan çekildi. Sarı-lacivertli kulüp boykot sözünü yerine getirdi, genç takımla sahaya çıktı ve sadece bir dakika oynadı. Galatasaray kupayı kutladı.

Abola (Portekiz): Fenerbahçe 19 yaş altı takımıyla sahaya çıktı, ilk dakikada gol yedi ve sahayı terk etti. Jorge Jesus’un eski takımının antrenörü, Icardi’nin golünün ardından oyuncuları soyunma odasına çağırdı. Suudi Arabistan’da oynanması gereken maç siyasi nedenlerden dolayı ertelenmişti.

La Gazzetta Dello Sport (İtalya): Türkiye’de kaos! Fenerbahçe, U19’larla Galatasaray’a karşı sahaya çıktı, ilk dakikada golü yedi ve sonra maçtan çekildi. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray maçının ertelenmesi ve yabancı hakemin çağırılması talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedilmişti.

Sdna (Yunanistan): Fenerbahçe söylediğini yaptı ve sahadan çekildi. Türkiye Süper Kupası finali, Fenerbahçe’nin tehditlerini yerine getirerek sahadan ayrılmasıyla iki dakika sürdü. Maça U19’larla çıkmakla kalmadı, sahayı da terk etti.

Independent (İngiltere): Tarihin en hızlı kupa finali galibiyetini Galatasaray elde etti. Gençlerle sahaya çıkan Fenerbahçe, maçtan çekildi. Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı büyük hoşnutsuzluklarının sinyalini vermişti.