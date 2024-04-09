Şimdi Fenerbahçe'yi eleştiriyorlar ama Galatasaray'ın da Fenerbahçe maçına çıkmadığı ortaya çıktı

Türkiye'de en çok konuşulan konu Süper Kupa oldu.

Fenerbahçe'nin maça çıkıp çıkmayacağı, çıkarsa da çekileceği iddiaları olay olurken, sarı lacivertliler sonunda Galatasaray'ın karşısına U19 takımını çıkardı.

O takım da 52. saniyede golü yer yemez sahadan çekildi.

Sosyal medyada bu maçla ilgili yorum rekorları kırıldı. Galatasaraylılar'dan Fenerbançe'nin A takımını korkudan sahaya çıkarmadığını bile ileri sürdü ve bunun sportmenlikle ilgisi olmadığını da ileri sürenler oldu.

Ama Galatasaray'ın da geçmiş yıllarda bir Fenerbahçe maçına protesto ederek çıkmadığı ortaya çıktı.

Futbol değil de basketbolda.

Olayı gazeteci Fatih Altaylı "Galatasaray'ın beni en çok utandırdığı an" diyerek açıkladı ve şöyle anlattı:

Sene 2014.

Galatasaray ve Fenerbahçe erkek basketbol takımları play off’ta finale yükselmişler.

4 galibiyeti elde eden şampiyon olacak.

Ve ilk 6 maç sonucunda durum 3-3 olmuş.

Her şey sona maça, 7. maça kalmış.

Kazanan şampiyon olacak.

Bu arada ilk 6 maç hayli gergin geçmiş.

Fenerbahçe’nin sahasındaki 5. maçta tribünler Galatasaraylı oyunculara ama özellikle nefret ettikleri Galatasaray koçu Ergin Ataman’a saldırıda bulunmuşlar ve Ergin Ataman sahadan çevik kuvvet tarafından üzerine polis kıyafeti giydirilerek kaçırılmış.

6. maç Galatasaray’ın sahasında oynanıp durum 3-3’e gelmiş ve bu arada Basketbol Federasyonu olaylı maçla ilgili kararını açıklamış, Galatasaray Fenerbahçe’nin sahasının kapatılmasını ya da seyircisiz oynama cezası verilmesini beklerken federasyon basit bir para cezası ile konuyu geçiştirmiş.

Dahası şike soruşturmasında adı geçen bir Fenerbahçe yöneticisi ile telefon konuşmaları basına yansımış Recep Ankaralı’yı da maça hakem olarak atamıştı.

Bu gelişmeler üzerine Galatasaray yönetimi Federasyonun iplerinin başkasının elinde olduğunu söyleyerek maça çıkmama kararı almıştı.

Galatasaray camiasının büyük bölümünün bu kararın yanlış olduğunu, Galatasaray’a yakışmayacağını, sahaya mutlaka çıkılması gerektiğini söylemesine, sahaya çıkmama kararını eleştirmesine rağmen Başkan Ünal Aysal takımı sahaya çıkarmadı.

Çünkü spordan gelmiyordu, sporculuk nedir bilmiyordu.

Sadece parası olduğu için Galatasaray’a başkan yapılmıştı ve bu yüzden de şımarıkça davranmayı normal sayıyordu.

19 Haziran 2014 günü oynanması gereken maça çıkmadı Galatasaray.

Benim gibi pek çok Galatasaraylı çok utandık.

Korkakça, sportmenlikle alakası olmayan bir tavırdı çünkü.

Tepki göstermek, hakkını aramak elbette olmalıydı ama maça çıkmamak kabul edilebilir gibi değildi.

Divan Kurulu, üyeler, eski başkanlar çok sert tepki gösterdiler.

Ve bu olay benim Galatasaraylı olmaktan en çok utandığım olay oldu.

Ve gariptir, Galatasaray basketbol şubesi beni daha önce de utandırmıştı.

O zamanlar yakın arkadaşım olan Yiğit Şardan’ın yöneticiliği döneminde Cemal Nalga olayı olmuştu ve yönetime “Federasyona gidin ve takımı 2. lige düşürmesini isteyin. Bu ayıpla 1. ligde kalamayız” diye yazmıştım.

Ama fanatik olan bendim değil mi!