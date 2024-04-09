Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçeli çocukları nasıl kandırdı? Yaşanan olayı Fenerbahçeli futbolcu açıkladı

Kaynak: Milliyet
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçeli çocukları nasıl kandırdı? Yaşanan olayı Fenerbahçeli futbolcu açıkladı
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa maçıyla ilgili bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kalmıştı.

Bu maçla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

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''TOPU TACA ATACAĞIZ''
Süper Kupa mücadelesi öncesi Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe U19 Takımı kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Emirhan'ın da Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerini takım arkadaşlarına aktardığı öne sürüldü.

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''BİZİ KANDIRDILAR''
Icardi'nin attığı gol sonrası şaşkına dönen Emirhan, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" ifadelerini kullandı.

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