Okan Buruk Galatasaray'ın Süper Kupa'da topu neden dışarı atmadığını açıkladı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, sarı-lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

Fenerbahçe'nin maçın durduğu ilk anda sahadan çekilme planı yaptığı iddia edilirken, Galatasaray geliştirdiği ilk atakta golü buldu.

Mauro Icardi, 1. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve golün santrası dahi yapılmadan Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi.

Galatasaray'ın topu dışarı atmayıp gol bulması Fenerbahçe cephesinde tepkilere neden olurken, Okan Buruk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''İLK TOPU ALMAK İSTEDİK''

Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini dile getiren Buruk, "Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek adına yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik" şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli oyuncuların önce hareketli savunma, ardından da pres yapmaya başladığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?" dedi.

''PROTESTOYU BEN Mİ YAPIYORUM?''

"Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese oyuncularımızın gol atmak gibi bir niyeti olmaz" ifadelerini kullanan Okan Buruk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı;

"Topu neden bizim dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk."