Livakovic'in bir türlü önlem alamadığı zaafı ortaya çıktı

Trenyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, kaleci Dominik Livakovic'in performansı tartışılıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 22 maçta görev alan Hırvat eldiven, kalesine isabet eden 56 şutun 39'unda başarılı olup yüzde 71 başarı oranı tutturdu.

Ancak Hırvat Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisinin ceza sahası dışından büyük zaafı bulunuyor. Ağlarında 19 gole engel olamayan Livakovic, 7 golü kalesine gelen uzaktan şutlardan yedi.

Bu süreçte yüzde 37'lik bir karneye sahip olan tecrübeli futbolcu, ceza sahasından gol yeme yüzdesinde ligin en kötü ismi oldu. Genel performansıyla da 12. sırada yer aldı