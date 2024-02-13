Süper Lig'de favori değişti: İşte şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının oynanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Galatasaray, evinde ağırladığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe ise evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu durum sonrası Galatasaray 66 puanla zirveye yerleşti. Fenerbahçe ise 64 puanla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray, şampiyonlukta favori konumuna geçti.

Diğer taraftan Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 250.00 olarak belirlendi.

Kasımpaşa 500.00 ve Rizespor ise 1.000.000 oldu.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Galatasaray - 1.70

Fenerbahçe - 1.75

Beşiktaş - 250.00

Trabzonspor - 250.00

Kasımpaşa - 500.00

Rizespor - 1.000.000