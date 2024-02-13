Beşiktaş Al-Musrati'nin bonservisini aldı. Tarihe geçen transfer

Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, transferin son gününde Braga'dan kiraladığı Libyalı futbolcu Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır.

Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır.''

KULÜBÜN EN PAHALI OYUNCUSU OLDU

Al-Musrati, 12 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.