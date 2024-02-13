Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’ne hazırlanmak için şubat ayında Antalya’da kamp yapacak. Milliler, 17 Şubat Cumartesi günü Antalya Side’de bir araya gelecek ve Yunanistan ve Romanya ile iki hazırlık maçı yapacak.

Ay-yıldızlılar, 25 Şubat Pazar günü saat 15.30’da Emirhan Spor Kompleksi’nde Yunanistan’la, 28 Şubat Çarşamba günü saat 15.30’da Manavgat Stadyumu’nda Romanya’yla karşılaşacak.

5 Mart 2024’te İsviçre’deki UEFA merkezinde UEFA Uluslar B Ligi’nin kura çekimi gerçekleştirilecek ve milli takımın grubu ve maç programı belli olacak.

Yunanistan ve Romanya maçları için aday kadroyu belirleyen A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası’nın seçtiği futbolcular şunlar:

KALECİLER

Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)

Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü)

Göknur Güleryüz (Fenerbahçe)

DEFANS

Didem Karagenç (Beşiktaş)

Gülbin Hız (Fenerbahçe)

Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K)

Büşra Kuru (Sc Sand 1946)

Dilara Deli (Sporting Charleroi)

Yaşam Göksu (Fenerbahçe)

Narin Yakut (Fatih Karagümrük)

ORTA SAHA

İlayda Civelek (Fenerbahçe)

Ebru Topçu (Galatasaray)

Rojin Polat (Sydney University Soccer Football Club)

Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü)

Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe)

Eda Karataş (Galatasaray)

Birgül Sadıkoğlu (Ud Tenerife)

Busem Şeker (Fenerbahçe)

Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge)

Ece Türkoğlu (Fenerbahçe)

Miray Cin (Msv Duisburg)

Elif Keskin (Beşiktaş)

Arzu Karabulut (Galatasaray)

FORVET

Yağmur Uraz (Fenerbahçe)

Melike Öztürk (Fatih Karagümrük)

Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe)