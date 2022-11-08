MHP'den vekillerine AKP-HDP ziyaretine konuşma yasağı. Kulislerden aldığı bilgiyi gazeteci Fatih Ergin açıkladı

AKP’nin HDP’ye ziyareti için “Meclis'te grubu bulunan bir parti” ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleri geniş yankı uyandırdı. Grup toplantısının ardından çok konuşulacak iddia gazeteci-yazar Fatih Ergin’den geldi.



AKP-HDP görüşmesi için Bahçeli’nin tek kelime etmemesine atıfta bulunan Ergin, Ankara kulislerinden edindiği bilgiyi paylaştı. Ergin, “Bahçeli için beka, Cumhur İttifakı’nın konforudur! MHP'li vekillere konu ile ilgili konuşmama talimatı verildi!” dedi.





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