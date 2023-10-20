Muhbir’in yöneticisi tutuklandı. Gerekçe: milliyetçi paylaşımlar yapmak

Pazartesi günü gözaltına alınan Ajans Muhbir editörü Serkan Kafkas çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gerekçe olarak 'milliyetçi paylaşımlarda bulunmak' gösterildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Muhbir’in yöneticisi tutuklandı. Gerekçe: milliyetçi paylaşımlar yapmak

Editör: Özlem Kıral

Sığınmacılarla ilgili haber yaptığı için gözaltına alınan, Ajans Muhbir isimli sosyal medya hesabının yöneticisi gazeteci Serkan Kafkas tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Kafkas, görülen mahkeme sonucunda tutuklanmasına karar verildi.

Kafkas tutuklanmaya götürülürken sevenlerine şu mesajı gönderdi:

"Vatan sağ olsun"

Kafkas’ın tutuklanmasına yönelik yayınlanan açık kaynak raporuna göre ise, ‘milliyetçi paylaşımlarda bulunmak’ şeklinde skandal ifadelere yer verildi.

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Tutuklanmaya yönelik paylaşımda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, ‘‘Türk milliyetçisi Serkan Kafkas kaçma ve delil kararma şüphesi ile tutuklandı. İngiliz işgal güçleri de Türk milliyetçilerini tutuklamıştı’’ dedi.

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