Icardi attı Wanda Nara paylaştı. Taraftar beğeni yağmuruna tuttu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçında galibiyet golünü atan Mauro Icardi, bitiş düdüğüyle birlikte direkt soyunma odasına gitmişti.

Her zamanki gol sevinci de yapmayan Arjantinli yıldızın bu tavırlarının nedeni merak edilmişti. Son dönemde performansına yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdiği yönünde haberler çıkan Icardi'nin, eşi Wanda Nara ile arasının bozuk olduğu da söyleniyordu.

Ankaragücü karşılaşmasında penaltıdan fileleri havalandıran Mauro Icardi, gelenekselleşen gol sevincini yaptı.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan eşi Wanda Nara da söylentilere bir anlamda yanıt verdi.

