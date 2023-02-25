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MacBook Air’le birlikte 5 yeni özellik geliyor. Nisan’da tanıtılacak

Nisan ayında tanıtılacak 15 inçlik MacBook Air modelinde beklenen özellikler açıklandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:52
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MacBook Air'in beklenen özellikleri sızdırıldı

MacBook Air’le birlikte 5 yeni özellik geliyor. Nisan’da tanıtılacak
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Apple, MacBook Air modelini nisan ayında tanıtacak.

Bu yeni dizüstü bilgisayarda beklenen bazı özellikleri duyuruldu.

EKRAN ÖZELLİĞİ

Yeni MacBook Air’in, dizüstü bilgisayar için şimdiye kadarki en büyük ekran olan 15,5 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Mevcut MacBook Air ise13,6 inç ekrana sahip. OLED ekrana sahip yeni bir 13 inç MacBook Air’in 2024’te piyasaya sürüleceği söylenirken, 15 inçlik modelin geleneksel LCD ekrana sahip olacağı muhtemel görünüyor.

İŞLEMCİ ÖZELLİĞİ

13 inçlik MacBook Air gibi 15 inçlik modelin de M2 işlemci ile sunulması bekleniyor. Apple, M2 çipinin M1 çipine kıyasla yüzde 18’e kadar daha hızlı CPU’ya, yüzde 35’e kadar daha hızlı GPU’ya ve yüzde 40’a kadar daha hızlı Neural Engine’e sahip olduğunu belirtiyor. Yeni bilgisayarın küçük bir ihtimal de olsa 3 nm üretim sürecinden geçen M3 işlemci ile gelme ihtimali de var.

BATARYA ÖMRÜ

15 inç ekrana sahip yeni MacBook Air, daha büyük kasası sayesinde daha büyük bir bataryaya ve dolayısıyla daha uzun bir batarya ömrüne sahip olacak. Apple, M2 çipli 13 inç MacBook Air’in tek bir şarj işe 18 saate kadar dayandığını iddia ederken, 15 inçlik modelde bu süre 20 saat sınırına yaklaşabilir.

Wİ-Fİ 6E

M2 işlemcili 13 inç MacBook Air, Wi-Fi 6 ile sınırlıyken, 15 inç MacBook Air’in Wi-Fi 6E’ye geçiş yapma olasılığı oldukça yüksek. Apple hâli hazırda Mac mini’yi M2 işlemci ve Wi-Fi 6E ile sunmuş durumda. Wi-Fi 6; 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında çalışırken Wi-Fi 6E, 6 GHz bandında da çalışarak daha yüksek kablosuz hız, daha düşük gecikme süresi ve daha az sinyal paraziti sunuyor.

BLUETOOTH 5.3

Apple, en yeni cihazlarının birçoğuna Bluetooth 5.3 eklemiş durumda. 15 inç MacBook Air’ın da bu desteği alması oldukça muhtemel görünüyor. Bluetooth 5.3'ün gelişmiş güvenilirlik ve güç verimliliği gibi avantajlara sahip olduğu belirtildi. 

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