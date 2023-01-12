Apple’dan Macbook Pro modeli geliyor. Tanıtılacağı tarih de açıklandı

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, Apple, dokunmatik ekran özelliğine sahip bir MacBook modeli üzerinde çalışıyor.

MacBook modelleri için dokunmatik ekran özelliğinin sunulabileceği yıllardır konuşulsa da, Apple bugüne kadar dokunmatik ekranlar ile ilgili bir adım atmadı.

Apple'ın MacBook modellerine dokunmatik ekran özelliğini getirmemesinin en büyük nedeni ise şirketin bir diğer başarılı ürün grubu olan iPad ailesi.

OLED bir dokunmatik ekrana sahip olması beklenen yeni MacBook Pro modeli, 2025 yılında tanıtılabilir.