Süper Lig ve Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

BUGÜN:

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid, Barcelona ile karşılaşıyor. Saat 23.00'da başlayacak El Clasico'yu Sedat Kaya değerlendirecek.

CUMA:

İtalya Ligi'nde lider Napoli, Lazio'yu ağırlayacak. Mücadele 22.45'te başlayacak. Maçı Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

CUMARTESİ:

Cumartesi günü sizleri 4 maç bekliyor olacak.

Sivasspor, Karagümrük deplasmanına çıkacak. Saat 13.30'daki mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

Saatler 16.00'yı gösterdiğinde ise Trabzonspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maçın tüm kritiklerini Turgay Beşyıldız yapacak.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına çıkacak. Saatler 19.00'u gösterdiğinde başlayacak maçı Fatih Sabobiç yazacak.

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Bu karşılaşmayı Mirza Şeker yazacak. Maç 19.00'da başlayacak.

PAZAR:

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. 19.00'daki mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı Sedat Kaya yazacak. Mücadelede 19.30'da başlayacak

İtalya Serie A'da Juventus, Roma deplasmanına çıkacak. Saatler 22.45'i gösterdiğinde başlayacak mücadeleyi Fatih Saboviç yazacak.