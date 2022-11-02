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Sağlık Bakanı Koca'dan hastanede yatan maden işçilerine dair paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen maden işçilerinden birinin tedavisinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 23:18
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Maden faciasında yaralanan işçilerden biri taburcu edildi. Sağlık Bakanı Koca hesabından duyurdu

Sağlık Bakanı Koca'dan hastanede yatan maden işçilerine dair paylaşım
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Bartın'ın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında 14 Ekim günü saat 18.15 sıralarında grizu patlaması meydan geldi.

Patlamada yaralanan 6 işçi Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören yaralı maden işçisi İbrahim Çeliktaş taburcu edildi.

"KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ SEBEBİYLE TEDAVİ EDİLEN HASTAMIZ TABURCU OLDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil” ifadelerini kullandı. (İHA)

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