Flaş... Flaş... Sağlık Bakanı Koca’dan maden faciasına ilişkin açıklama: 6 yaralıdan 5'inin durumu ciddi…

Bakan Koca’nın açıklamaları şu şekilde:

Bildiğiniz gibi erken saatlerde özellikle durumu ciddi olan 6 hastamızı 5’i yanık hastası 1 hastamız da karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hızla uçak ambulansla en geniş imkanları olan yanık merkezimize getirmiş olduk. Demin hastalarımızı ziyaret ettim. Her biriyle ilgili arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmelerini yaptık. Devamında da yakınlarına bilgi verdim.

6 hastamızın 5’inin durumu ciddi, 5’i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65 ile 85 arası değişmekte. Hatta bir hastamız dün nakli yapılırken hastanemize aldığımızda kalbinin durdurulduğu ve canlandırmayla geri dönen bir hastamızdı. Bugün o hastamızın da düne göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama ciddiyetini korumaya devam ediyor.

Yanık hastalarının durumlarının ciddi olduğunu ve özellikle ilk 4 günün bu anlamda kritik olduğunu, bütün arkadaşlarımızın yanık merkezinde yoğun bakım ünitesinde ilgili branşlarla birlikte hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim.