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Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, yaralı maden işçilerinin durumunu takip etmek için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 23:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı hastane ziyareti ardından maden işçilerinin sağlık durumuyla ilgili konuştu

Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile birlikte, Bartın'daki maden kazasında yaralanan madencileri ziyaret etmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaretin ardından, maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var." ifadelerini kullandı.

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