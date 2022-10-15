Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Bartın Valiliği, maden kazasında can kaybının 25'e yükseldiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklama, 36 işçinin kurtarıldığı 11 işçinin de tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

"BU HAFİF YARALANMALAR BİRER BURUK SEVİNÇ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaralı madenciye ilk müdahaleyi yapan UMKE ekiplerinin görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca tweetinie "UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk sevinç. Geçmiş olsun kardeşim." notunu düştü.