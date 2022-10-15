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  • Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale

Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında yaralanan madenciye, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde ilk müdahaleyi yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin görüntüsünü paylaştı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 05:52
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Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale

Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Bartın Valiliği, maden kazasında can kaybının 25'e yükseldiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklama, 36 işçinin kurtarıldığı 11 işçinin de tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

"BU HAFİF YARALANMALAR BİRER BURUK SEVİNÇ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaralı madenciye ilk müdahaleyi yapan UMKE ekiplerinin görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca tweetinie "UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk sevinç. Geçmiş olsun kardeşim." notunu düştü.

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