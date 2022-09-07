Madonna'nın klip setini polis bastı. Komşuları şikayet etti

Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Madonna’nın klip setini polis bastı. Madonna New York’ta önceki gece gerçekleştirdiği klip çekiminde gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından polise şikayet edildi. 64 yaşındaki pop müziğin kraliçesi, rapçi Tokischa ile işbirliği yaptığı Hung Over adlı şarkısının klibini çekiyordu.

GÜRÜLTÜDEN RAHATSIZ OLDULAR

NTV'de yer alan habere göre; klip çekimi esnasında kullanılan araç hoparlörlerinin yüksek ses nedeniyle bazı komşuları rahatsız ettiği bildirildi. New York polisi, pazartesi gece yarısına doğru gürültü şikayetleri almaya başladı. Ancak güvenlik yetkilileri 'durumun düzeltildiğini' ve 'hiçbir uyarı verilmediğini' açıkladı.

Klibin yapımında yer alan birkaç kişinin, daha sonra çekime devam etmek için içeri girdiği bildirildi.

