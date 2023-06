Madonna yoğun bakıma kaldırıldı: Evinde hareketsiz halde bulundu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna’nın 24 Haziran Cumartesi günü ciddi bir enfeksiyon geliştirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Şarkıcının yetenek menajeri Guy Oseary, haberi bugün bir Instagram gönderisiyle duyurdu.

Oseary açıklamasında “Sağlığı iyiye gidiyor, ancak halen tıbbi bakım altında. Tamamen iyileşmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Madonna'nın evinde hareketsiz halde bulunduğu ve apor topar hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda entübe edildiğini iddialar arasında.

DÜNYA TURNESİ ERTELENDİ

Öte yandan Madonna’nın 15 Temmuz’da başlayacak dünya turnesi ertelendi. Madonna'nın dünya turu 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlayacak ve 6 Temmuz'da Londra'da sona erecekti.

Ünlü sanatçı, dünya çapında tanınmasını sağlayan singleı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun süre sonra ilk kez stadyumlarda konser vermeyi ve Into The Groove, Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Like a Virgin, Material Girl gibi en sevilen şarkılarını seslendirmeyi umuyor.

Madonna'nın yeni turne programı daha sonra kamuoyuna açıklanacak.