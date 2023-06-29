Hareketsiz halde bulunan Madonna'dan sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle 24 Haziran'da yoğun bakıma alındığı ortaya çıkan pop yıldızı Madonna'nın hastaneden taburcu edildiği belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP, haberi pop yıldızına yakın bir kaynağa dayandırdı. Haberde Madonna'nın evinde olduğu ve kendisini daha iyi hissettiği belirtildi.

Ünlü sanatçı, onu dünya çapında bir yıldız yapan single’ı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez stadyum konserleri vermeye hazırlanıyordu.

Sanatçının dünya turnesi ve diğer projeleri belirsiz bir süreye kadar ertelendi.

Ölümden dönen ünlü şarkıcının ailesi, cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yapmıştı.

Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını söylemişti.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberinin dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirilmişti. 64 yaşındaki yıldız şarkıcının ailesi onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını açıklamıştı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Kendini hala genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil. Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna’nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz” demişti.

DÜNYA TURNESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Madonna’nın menajeri Guy Oseary ise yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" demişti.

Oseary, Madonna'nın 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti.