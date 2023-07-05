Madonna'nın sınırları zorladığı ortaya çıktı. Bakteriyel enfeksiyon yüzünden hastanelik olmuştu

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna, dünya turnesine hazırlanırken yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan 64 yaşındaki yıldız, yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Şarkıcının tedavisine evde devam edildiği biliniyor.

15 Temmuz’da başlaması planlanan turnesi ve diğer projeleri belirsiz bir süreye kadar ertelenen Madonna'nın provalarda kendini çok zorladığı ortaya çıktı.

"ZAMANLA GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜ"

People dergisine konuşan kaynaklar, "Semptomları bir süredir görmezden geliyordu, zamanla geçeceğini düşünmüştü. Ama provalara ara vermedi. Çok bitkindi ve turne hazırlığında yüzde 100 kendinde değildi. Hep en iyisi olmak, hayranlarını etkilemek ve daha önce yapılmamış bir gösteri ortaya koymak için durmadan çalışıyordu" dedi.

"KENDİMİZİ EN KÖTÜSÜNE HAZIRLADIK"

Öte yandan, Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını söylemişti.



Şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberini bir süre saklı tuttuklarını söyleyen aile, onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını açıklamıştı.