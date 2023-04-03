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Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti

Aralarında Madonna ve Talking Heads'in de olduğu çok sayıda müzisyeni keşfeden yapımcı Seymour Stein hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 11:01
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Madonna’yı keşfeden Seymour Stein vefat etti

Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti
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ABD’li yapımcı ve iş insanı Seymour Stein’in 80 yaşında yaşama veda ettiği açıklandı… Bir süredir kanserle mücadele eden Stein’in Los Angeles’ta öldüğü belirtildi.

Sire Records isimli yapım şirketinin kurucularından olan Stein, Madonna, Talking Heads, Lou Reed, Depeche Mode, Ramones, The Cure ve The Smiths gibi müzisyen ve grupları keşfeden isim olarak biliniyordu. 80’lerin pop müziğini şekillendiren isimlerin başında gelen ve 70 yaşında bile yeni yetenek keşfetmek için seyahatlere çıkan Stein kaleme aldığı otobiyografik kitabında eşcinsel olduğunu fakat buna rağmen eşi Linda ile evlendiğini söylemişti.

Stein, 1970’lerin sonunda Linda ile boşanırken, Linda da 2007 yılında yardımcısı tarafından öldürülmüştü. Çiftin kızı Samantha 2013’te yaşamını yitirmişti ve diğer kızı Mandy Stein ise yönetmenlik yapıyor.

 

 

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