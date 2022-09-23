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Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor: Demokrat Senatör Bernie Sanders ile görüşecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 ekim arasında Washington'da olacak. Herhangi bir devlet yetkilisiyle görüşmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, senatör Bernie Sanders ve öğrencilerle buluşacak.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 03:24
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Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor: Demokrat Senatör Bernie Sanders ile görüşecek

Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor: Demokrat Senatör Bernie Sanders ile görüşecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak için ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.

Kılıçdaroğlu, 9-13 ekim tarihleri arasında yapacağı ziyarette herhangi bir devlet yetkilisiyle ve bakanla görüşmeyeceğini, "Daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler ve bu uğurda mücadele veren isimlerle buluşacağını" söyledi.

'BAY KEMALLERİN BİR ARAYA GELMESİ GEREKİYOR'

Halktv'den İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, Washington ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Muhalefetteyken, prensip olarak iktidarla görüşmeyiz. Çünkü siz muhalefet olarak o masaya oturursanız, ancak icazet almak için oturursunuz. Bunu en iyi Erdoğan bilir. Ona sorun, söyler. Ama benim yeni bir dünya vizyonum var elbette. Vahşi kapitalizm ve neoliberalizm dünyaya çok zarar verdi. Küçük bir azınlık bu sayede dünyaya hükmetti. Ülkemiz de bu insafsız sistemden nasibini aldı. İşte ben bu vahşi düzene meydan okuyorum. Ve biliyorum ki Bay Kemal dünyada yalnız değil. Çok sayıda Bay Kemal var dünyada. Ben de o Bay Kemallerin bir araya gelmesi ve daha hakkaniyetli bir dünyayı konuşması gerektiğine inanıyorum. Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim. Birlikte dünyayı nasıl daha yaşanılası bir yer haline getireceğimizi konuşacağız."

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun görüşeceği isimler arasında ABD'li senatör Bernie Sanders ve Türk öğrencilerin olacağını yazdı.

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