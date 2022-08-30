Üç sunucuya Gülşen hakkında konuşma yasağı

Dört ay önce İstanbul Ataşehir'deki konserinde imam hatiplilerle ilgili sözleri yeniden gündeme getirilerek hedef gösterilen ve tutuklanan şarkıcı Gülşen, ‘Beyaz Magazin’ adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan hakkında tedbir talep etti.

Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay konuşmamaya hükmetti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Magazin adlı programın sunucuları Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan, 26 Ağustos 2022 tarihindeki programda Gülşen için, ‘Etkisiz misin?’, ‘Algılamıyor musun?’, ‘Hiç mi aklı başında insan yok çevrende?’, ‘Biz seni uyardık, o kıyafetlere dikkat edecektin. Kimse düşünmez çocuğun var mı yok mu kendin düşünecektin’ şeklinde cümleler kullanarak hedef aldı.

Üç sunucunun programda söylediği sözler yüzünden müvekkilinin toplum önündeki itibarının zedelendiğini dava dilekçesinde anlatan Gülşen’in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, üç sunucunun da müvekkil aleyhine konuşmamasını talep etti.

Talebi haklı bulan mahkeme, sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan’ın 2 ay süreyle Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’na yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı.