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  • Gülşen'e mahkemeden kötü haber. Ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti

Gülşen'e mahkemeden kötü haber. Ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti

İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 17:16
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 17:27
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Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebine ret

Gülşen'e mahkemeden kötü haber. Ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti
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30 Nisan’da Ataşehir’deki konserinde İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ 

Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu. Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi. Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.
 

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1000 ali
1.09.2022 17:29
Çocuk ve tarikatci  
 
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