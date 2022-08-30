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Beyaz TV'den bir garip klip analizi: Gülşen'i Masonlar içeri attırdı sonra çıkarttı

Aşı karşıtlığıyla bilinen Yazar Erkan Trükten, şarkıcı Gülşen’i Masonların içeri attığını ve daha sonra da çıkardığını iddia etti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 17:41
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 17:44
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Beyaz TV'den bir garip klip analizi: Gülşen'i Masonlar içeri attırdı sonra çıkarttı

Beyaz TV'den bir garip klip analizi: Gülşen'i Masonlar içeri attırdı sonra çıkarttı
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2019’da Beyaz TV’de “NE VAR NE YOK” programına katılan Erkan Trükten, şarkıcı Gülşen’in kliplerini “analiz” ederek Mason sembolleri bulduğunu öne sürdü.

Program boyunca Gülşen’in kliplerinde üçgen, taht, boynuz vb. semboller bulunduğunu dile getiren Erkan Trükten, daha sonra konuyu Gülşen’in “Masonlar ile bağlantısına” getirdi.

Şarkıcı Gülşen’in tutuklanması ve daha sonra tutukluluk halinin sona ermesi üzerine Tweet atarak paylaşımda bulunan Erkan Trükten, şu ifadeleri kullandı: “Gülşen ve masonik bağlantıları yeni değil...

Gülşen tutuklatan güç ile çıkartan güç aynı. Maksat kuru mağduriyet. Daha derin bağlantılar var. Gülşen masonik oyununu iyi oynadı. 2019'da bunu dile getirdim.”

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Cepci Siyaseti Kukla tiyatroları
30.08.2022 18:56
Teknoloji, bilim üretemeyen ama her şeyi bilen, çözen, anlayan Ortadoğu toplumunun Batıya karşı üretebildiği tek şey: Komplo teorisi… Komplo teorileri düşük zekayla alakalıdır.  
 
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