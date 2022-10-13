Serenay Sarıkaya makyajsız halini paylaştı! Doğal haline övgüler yağdı

İşletmeci Umut Evirgen ile bir yıllık ilişkisini iki hafta önce noktalayan oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ve set nedeniyle Adana-İstanbul arası mekik dokuyan Serenay Sarıkaya, sosyal medyada makyajsız halini paylaştı.

Hep makyajlı hallerini yayınlayan Serenay Sarıkaya, doğal haliyle de takipçilerinin beğenisini aldı. Takipçileri ünlü oyuncuya, yorum yağdırdı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın makyajsız o pozu...