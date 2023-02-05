Malatya’da kar nedeniyle 46 mahalle ulaşıma kapandı

İHA'nın haberine göre, Malatya’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bir süredir kenti etkisi altına alan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürürken, Arapgir’de 19, Arguvan'da 10, Battalgazi'de 4, Kale'de 2, Yeşilyurt'ta 4, Yazıhan'da ise 7 mahalle ile 42 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.