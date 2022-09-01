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  • Deniz Kuvvetleri Bandosu Erdoğan'ın önünde 'Askerinle bin yaşa Mustafa Kemal Paşa' marşını çaldı. Marş bitiminde kamera

Deniz Kuvvetleri Bandosu Erdoğan'ın önünde 'Askerinle bin yaşa Mustafa Kemal Paşa' marşını çaldı. Marş bitiminde kamera Erdoğan'ı gösterdi

30 Ağustos’ta Zafer Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle Saray’da özel bir program düzenlendi. Geceye ev sahipliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Yaklaşık 2 saat süren programda Deniz Kuvvetleri Bandosu “Yavuz Geliyor” adlı marşı çaldı. "Askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa" sözleri Saray'da yankılandı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:36
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:38
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30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki etkinlikte Askeri Bando 'Yavuz Geliyor' marşını çaldı. Marş bitiminde kamera Erdoğan'ı gösterdi

Deniz Kuvvetleri Bandosu Erdoğan'ın önünde 'Askerinle bin yaşa Mustafa Kemal Paşa' marşını çaldı. Marş bitiminde kamera Erdoğan'ı gösterdi
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Sosyal medyada yayınlanan bir videoda askeri bandonun ‘Yavuz Geliyor’ marşını çalıp seslendirdiği görüntüler yayılmaya başladı.

30 Ağustos 2022’de Zafer Bayramımız kapsamında düzenlenen etkinlikte Deniz Kuvvetleri Bandosu ‘Yavuz Geliyor’ bandosunu seslendirdi.

İddialara göre Askeri bandonun etkinliğinde söylemesi gereken marşlar Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu.

Yine iddialara göre marşlar arasında yer alan ‘Yavuz Geliyor’ marşının Saray tarafından sadece Yavuz Sultan Selim’e ithafet yazıldığı düşünüldü ve onaylandı.

Yaklaşık 2 saat 16 dakika süren programda Deniz Kuvvetleri Bandosu tarafından, “Askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa” sözlerini içeren “Yavuz Geliyor” adlı türkünün çalınması sosyal medyada kullanıcılar tarafından en çok paylaşılan ve etkileşim alan videolarından oldu.

Kameraların en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gösterdiği anlar gözlerden kaçmadı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIM:

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Satır
1.09.2022 09:45
Emine hanım neredeyse ayakta alkışlayacak gibi.  
 
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