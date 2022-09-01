Deniz Kuvvetleri Bandosu Erdoğan'ın önünde 'Askerinle bin yaşa Mustafa Kemal Paşa' marşını çaldı. Marş bitiminde kamera Erdoğan'ı gösterdi

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda askeri bandonun ‘Yavuz Geliyor’ marşını çalıp seslendirdiği görüntüler yayılmaya başladı.

30 Ağustos 2022’de Zafer Bayramımız kapsamında düzenlenen etkinlikte Deniz Kuvvetleri Bandosu ‘Yavuz Geliyor’ bandosunu seslendirdi.

İddialara göre Askeri bandonun etkinliğinde söylemesi gereken marşlar Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu.

Yine iddialara göre marşlar arasında yer alan ‘Yavuz Geliyor’ marşının Saray tarafından sadece Yavuz Sultan Selim’e ithafet yazıldığı düşünüldü ve onaylandı.

Yaklaşık 2 saat 16 dakika süren programda Deniz Kuvvetleri Bandosu tarafından, “Askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa” sözlerini içeren “Yavuz Geliyor” adlı türkünün çalınması sosyal medyada kullanıcılar tarafından en çok paylaşılan ve etkileşim alan videolarından oldu.

Kameraların en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gösterdiği anlar gözlerden kaçmadı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIM: