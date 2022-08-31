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  • Erdoğan’ın seçim planı ortaya çıktı. Saray'ın kapısında duran Abdülkadir Selvi açıkladı

Erdoğan’ın seçim planı ortaya çıktı. Saray'ın kapısında duran Abdülkadir Selvi açıkladı

Saray'a yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim planını açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:11
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:13
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Abdülkadir Selvi Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. İki ihtimal var dedi

Erdoğan’ın seçim planı ortaya çıktı. Saray'ın kapısında duran Abdülkadir Selvi açıkladı
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İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim planını bugünkü köşesine taşıdı.

Yazısında AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim hazırlıklarına başladığını ifade eden Selvi, "Bu seçim aynı zamanda seçim stratejilerinin çarpıştığı bir seçim olacak. Ne iktidarın ne muhalefetin hata yapma lüksü yoktur. Kim doğru strateji izlerse bir sıfır öne geçer" dedi.

Öte yandan Selvi, Erdoğan’ın seçim planıyla ilgili 2 ihtimal olduğunu açıkladı. Selvi, bu ihtimalleri, “Erdoğan nabız yokluyor. İkincisi ise Seçim hazırlıklarına önceden başladı.” Diyerek açıkladı.

AKP'nin bir strateji ekibi kurduğunu söyleyen Selvi, kamuoyuna bu durumun yansımadığını ancak ekip oluşturmanın yeni politikalar oluşturmak için olumlu bir adım olduğunu aktardı.

ERKEN SEÇİM PLANINDA İKİ İHTİMAL

Erken seçim iddialarını değerlendiren Selvi, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bahçeli’nin, “Erken seçim yok. Seçimler zamanında yapılacak” açıklamalarından sonra erken seçim iddiasında bulunmak doğru değil. Ama Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var." açıklamasında bulundu.

Selvi, o ihtimalleri şöyle sıraladı:

"1- Erdoğan nabız yokluyor.

2- Seçim hazırlıklarına önceden başladı."

Kulislerden erken seçim izlenimi almadığını söyleyen Selvi, "Ha muhalefeti dağınık görüp baskın basanındır der, seçime giderse orasını bilemem. Ama yeni çıkan seçim yasasını uygulamak istiyorlar. En fazla 14 Mayıs’ta erkene çekilmiş bir seçim olabilir deniliyor." İfadelerini kullandı.

“KİM DOĞRU STRATEJİ İZLERSE BİR SIFIR ÖNE GEÇER”

Erdoğan'ın seçim stratejisini de değerlendiren Selvi, seçimin aynı zamanda seçim stratejilerinin çarpıştığı bir seçim olacağını duyurdu.

Devamında Selvi, ne iktidarın ne de muhalefetin hata yapma lüksünün olmadığını açıklayarak, “Kim doğru strateji izlerse bir sıfır öne geçer. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda da en çok seçim stratejisinin üzerinde duruluyor. Seçimde nasıl bir dil kullanılacak, o tartışılıyor.” Diye yazdı.

Selvi sözlerini şöyle sürdürdü:

Doğru bir tartışma. Can alıcı bir nokta. Ama doğru bir strateji, doğru bir dille seçim kampanyasının yürütülmesi gerekiyor. Yani stratejiyi ve dili tartış ama yanlış bir tercih yap. O olmaz."

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M. T
31.08.2022 09:21
Muhalefeti nasılda küçümsüyorsunuz . Sizi bu kibir , gurır kendini beğenmişlik yok edecek. Yalancı dindarlar.  
 
balkanlı
31.08.2022 09:20
sizin stratejinizin anlamı yok artık .Biz halkız ve son sözü biz söyleyeceğiz.Artık algı ve ayak oyunlarını yiyen cahil lik kesim dışında kanacak adam kalmadı.Bunu aklınıza kazıyın  
 
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