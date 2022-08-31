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  • AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik’ten Erdoğan’ı kızdıracak MHP açıklaması

AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik’ten Erdoğan’ı kızdıracak MHP açıklaması

Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, AKP'nin MHP ile ittifak yapmasını "cinnet hali" olarak değerlendirdiği açıkladı. Çelik, AKP'nin kendisini MHP'ye mahkum ettiğini ve MHP yüzünden oy kaybettiğini söyledi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:45
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Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten Erdoğan’ı kızdıracak MHP açıklaması

AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik’ten Erdoğan’ı kızdıracak MHP açıklaması
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Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye açıklamalarda bulunan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AKP programının çok iyi hazırlanmış bir program olduğunu belirterek "Ben iddia ediyorum: Bugün AK Parti programı, dünyadaki en demokratik parti programlarından biridir. Bu program harfiyen uygulanırsa hiçbir derdimiz olmaz" dedi.

"Ben AKP'nin Milliyetçi Hareket Partisi'yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum. Bunun izahı olamaz" diyen Çelik, şöyle devam etti.

AK PARTİ KENDİSİNİ MHP'YE MAHKUM ETMEMELİYDİ

AK Parti Edirne'den Kars'a kadar bütün bölgelerden, her etnik unsurdan oy alan bir partiyken, AKP etnisite üzerinden oy alan bir partiye kendisini mahkum etmemeliydi. Ben bunu defalarca söyledim. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim.

Ülkemizin güvenliği elbette önemlidir. Ama biz özgürlük ve güvenlik dengesini tüm demokratik ülkelerdeki gibi kurmak zorundayız. MHP ile olan ittifaktan dolayı ciddi bir oy kaybı olduğunu sağır sultan bile biliyor.

TÜRKÇÜLÜK VE KÜRTÇÜLÜĞÜ BİR TUTTU

Daha önce MKYK'da ve bulunduğum tüm kurullarda AKP Türkçü siyasetle ortak olursa Kürtleri, Kürtçü siyasetle ortak olursa Türkleri kaybeder dedim. Ben mesela AKP'nin HDP ile de böyle bir adı konmamış koalisyona girmesini cinnet olarak değerlendiririm. Kürtçülük de Türkçülük de AKP'nin kuruluş felsefesine aykırıdır. Fakat bugünkü manzara çok farklı.

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MHP LEMI ORTAK KARAR ALDIZ KONSERLERİN IPTALLERI İCIN MHP LEMİ ORTAK KARAR ALDIZ CEMAAT ÜYELERININ MİLLETE AZINA ALINMAYAK SOZLER SÖYLEMESINI MHP MI ORTAK KARAR ALDINIZ RANTLAR YOLSUZLUKLARA VS  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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