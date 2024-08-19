Maliye'den yeni düzenleme! 'Borcum var mı?' diye sorgulayan ücret ödeyecek

Türkiye'de vergi işlemleri artık dijital platformlar üzerinden ücretli hale geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-devlet ve Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla gerçekleştirilen vergi sorgulama işlemlerinden ücret talep edeceğini duyurdu. Bu yeni uygulama ile mükelleflerin vergi levhası ve vergi kimlik numarası sorgulamaları belirli bir ücret karşılığında yapılacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, vergi kimlik numarası sorgulama ve doğrulama işlemleri için 0,25 Türk Lirası, vergi levhası sorgulama ve doğrulama işlemleri için ise 0,75 Türk Lirası ücret alınacak. Ayrıca, Gazete Duvar'ın haberine göre, KDV ve muhtasar beyannameleri için her ay 25 Türk Lirası sabit ücret ödenmesi gerekecek.

Eğer mevcut taslak yasalaşırsa, mükellefler; bilanço, gelir tablosu ve hesap özeti gibi zorunlu ekler için ek ücret ödemek durumunda kalacaklar. Yeni düzenlemeye göre, bilanço ekleri için 360,10 Türk Lirası, gelir ve işletme hesap özetleri için ise 171,90 Türk Lirası ücret talep edilecek. Ayrıca, geçici vergi beyannamesine ilişkin olarak belirlenen sabit ücret 25 Türk Lirası olacak.

Gelir vergisi beyannamesi için belirlenen ücret miktarı 50 Türk Lirası olarak açıklandı. Kurumlar vergisi beyannamesi için ise 75 Türk Lirası sabit ücret alınması planlanıyor. Tarifeler, vergi beyannamelerinin eklerine ilişkin mali yükümlülükleri artıracak ve mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirme sürecini etkileyecek.

'VERGİ BORCU YOKTUR' BELGESİ 5 TL'YE VERİLECEK

Uzun yıllardır firmalar tarafından Dijital Vergi Dairesi sisteminden ücretsiz olarak temin edilen ve kamu hizmetlerinin karşılığında idareye sunulan "Vergi borcu yoktur" belgesi için bundan böyle 5 Türk Lirası ücret talep edilecek. Bakanlık yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, taslak düzenlemenin onaylanması halinde, eylül ayından itibaren uygulamaya konulması öngörülüyor.