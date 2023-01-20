Manchester City Tottenham maçında 6 gol

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.

City, ilk yarısını 2-0 mağlup kapattığı maçı 4-2 kazanmayı başardı.

Tottenham, ilk yarının sonlarında 2 atakta 2 gol attı.

44. dakikada Kulusevski, 45+2'de de Emerson'un bulduğu gollerle konuk ekip 2-0 öne geçti.

İkinci yarıda ise Manchester City fırtına gibi esti.

Manchester City, 51. dakikada Alvarez ile umutlanırken 2 dakika sonra Haaland skoru eşitleyen golü kaydetti.

63 ve 90. dakikalarda ise sahneye Riyad Mahrez çıktı ve attığı 2 golle City'i unutulmayacak bir zafere taşıdı.

Premier Lig'de Manchester City'in puanı 42'ye yükseldi. Tottenham ise 33 puanda kaldı.