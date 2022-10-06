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Erling Haaland 98 takımı geride bıraktı

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Kopenhag maçında iki gol atan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, gol ortalamasında 98 takımı geride bıraktı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 08:50
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Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland 98 takımı geride bıraktı

Erling Haaland 98 takımı geride bıraktı
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Manchester City'nin Kopenhag'ı 5-0 yendiği maçta golleri Erling Haaland, (2); Khotcholava (k.k), Riyad Mahrez (Penaltı) ve Alvarez attı.

Grupta 3'te 3 yapan City, 9 puanla liderliğini sürdürdü. 

Manchester City formasıyla rekorlar kıran Erling Haaland, istatistiklerini Şampiyonlar Ligi'nde de geliştirdi. Norveçli, 22 Şampiyonlar Ligi maçında 28. golünü kaydetti. 

22 yaşındaki golcü oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1.27 gol ortalaması tutturdu. Bu istatistiğiyle de Haaland, 98 takımı geride bıraktı. 

Erling Haaland, Avrupa'nın beş büyük liginde ise toplam gol sayısını 19'a ulaştıran ilk oyuncu oldu. Erling Haaland'ı 12 golle Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski takip ediyor. 

"O İNSAN DEĞİL"

Maç sonrası Manchester City oyuncusu Jack Grealish, takım arkadaşını överken; "Haaland şaka gibi. Herkes bunu biliyor. Daha önce hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım. İlk ve ikinci gollerde sadece gülüyordum. Her zaman oradaydı. Rakip kaleci Grabara bana Haaland için, "O insan değil" dedi. 'Bana mı diyorsun?' dedim Umarım, bu formunu korur ve bizi zaferlere taşır" dedi. 

''SONUÇ GERÇEKTEN HARİKA''
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise galibiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Sonuç gerçekten harika. Hücum etkinliğimiz beni etkiledi. Sonuç beni çok çok taktmin etti. Her mevkide iyiydik. Konsantreydik ve çoğu oyumcum yüksek düzeydeydi. Herkes iyi performans gösterdi ve maç maç kazanarak ilerliyoruz" açıklamasını yaptı.

''BU DOĞRU DEĞİL''
Guardiola, Erling Haaland'ın sözleşmesinde Real Madrid maddesi olduğu yönündeki haberi ise yalanladı. İspanyol teknik adam, "Bu doğru değil. Sözleşmesinde Real Madrid veya başka bir takım için madde bulunmuyor" dedi.

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