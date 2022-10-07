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Erling Haaland'ın maaşı dudak uçuklattı. İnanılmaz rakam

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ın yıllık kazancı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 13:28
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Manchester City'nin golcüsü Haaland'ın yıllık kazancı dudak uçuklattı

Erling Haaland'ın maaşı dudak uçuklattı. İnanılmaz rakam
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Geçtiğimiz hafta sonu derbide Manchester United'ı 6-3'lük skorla hezimete uğratan mavi-beyazlı ekipte yine performansıyla öne çıkan Erling Haaland hat-trick yapmıştı. Son olarak önceki akşam Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a da 2 gol atan süper golcü, müthiş performansını sürdürüyor.

22 MAÇTA 28 GOL KAYDETTİ
Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu. Haaland, Premier Lig'de forma giydiği ilk 8 maçta 14 gol ve 3 asistle 17 gole katkı yaptı.

98 TAKIMI GEÇTİ

22 yaşındaki golcü oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1.27 gol ortalaması tutturdu. Bu istatistiğiyle de Haaland, 98 takımı geride bıraktı. 

5 BÜYÜK LİGİN DE ZİRVESİNDE

Erling Haaland, Avrupa'nın beş büyük liginde ise toplam gol sayısını 19'a ulaştıran ilk oyuncu oldu. Haaland'ı 12 golle Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski takip ediyor.

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunu derinden sarsan Erling Haaland'ın kazandığı maaş da ortaya çıktı. Norveçli yıldızın ligdeki diğer yüksek kazanan yıldızlarla hemen hemen aynı maaşı aldığı öğrenilirken bonuslarla yıllık kazancının inanılmaz seviyelere geleceği öğrenildi. 

HAFTADA 1 MİLYON, YILDA 51 MİLYON EURO
Maaşının yanı sıra kontratında Premier Lig'de ve Avrupa'da attığı gollere bonus, maçı başı bonusu gibi ekstra maddeler bulunan Haaland'ın haftalık kazancının 1 milyon euroyu bulduğu ifade ediliyor. 22 yaşındaki golcünün yıllık kazancının ise en az 51 milyon euro seviyelerinde olacağı öğrenildi. Bu da Norveçli yıldızı dünyanın en çok kazanan sporcularından biri yapıyor.

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