Manchester United ayrılığı resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United ayrılığı resmen açıkladı
İngiliz devi Manchester United 11 yıldır kulüp bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan John Murtough ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Manchester United, Premier Lig’de beklenen düzeyde performans gösterememesinin ardından değişikliklere gitmeye başladı.

Kulüpte 11 yıl boyunca farklı pozisyonlarda hizmet veren ve en son futbol direktörü olarak görev alan John Murtough, görevinden ayrıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Murtough’un takımdan ayrılığı doğrulandı.

Kulübün yeni ortaklarından Sir Jim Ratcliffe yaptığı açıklamada, "John'a uzun yıllar verdiği hizmet ve geçiş dönemindeki desteği için teşekkür ediyorum. Gelecek için en iyi dileklerimizi sunarak yollarımızı ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

John Murtough, Gençlik gelişim koordinatörü ve gelişim direktörlüğü görevlerini de yürütmüştü.

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