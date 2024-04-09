Olympiakos karşısında Fenerbahçe'ye turun anahtarını verdi. Fatih Saboviç yazdı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında perşembe günü Olympiakos’a konuk oluyor. İşte sarı lacivertli ekibin, Yunanistan’dan avantajlı dönebilmek için kullanabileceği en kritik noktalar ve rakibimizin zaafları…

FATİH SABOVİÇ | ÖZEL ANALİZ

Türkiye’nin Avrupa’da tek temsilcisi konumunda kalan Fenerbahçe, perşembe akşamı Atina’da Olympiakos’la kozlarını paylaşacak. Oldukça çekişmeli geçen Yunanistan Ligi normal sezonunda 26 haftada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile kapatan Olympiakos, Şampiyonlar Grubu’nda play-off müsabakalarına da başladı.

İLK 4 MAÇTA 2 GALİBİYET, 2 YENİLGİ ALDILAR

Kırmızı beyazlı ekip bu sezon son dönemdeki beklentilerin epey altında kaldı. Şu anda en önemli hedefleri olarak Avrupa var… Toplamda normal sezonda rakip kalelere Yunanistan Ligi’nde 58 gol atıp, 24 gol yemişlerdi. Şampiyonlar Grubu Play-Off etabında ise şu ana dek Panathinaikos’a 3-1 AEK Atina’ya ise 1-0 yenilip, Aris’i 3-0, Lamia’yı 5-1 ile devirdiler.

LİGİN EN DEĞERLİ TAKIMI KONUMDALAR AMA…

Şampiyonlar Grubu Play-Off etabındaki sıralamada 63 puanla, 67 puanlı lider PAOK’un 3 basamak ardında 4. sırada yer alıyorlar. Sezonun bitimine ise şu anda toplamda 6 karşılaşmaları var. Liginin 109 milyon 750 bin Euro ile en değerli takımı konumunda olan Olympiakos, hâlen büyük maçları oynama alışkanlığını tam oturtabilmiş değil…

EN ÖNEMLİ YILDIZLARINDAN YOKSUNLAR…

Perşembe günü deplasmandaki ilk maça temkinli çıkmaya ve avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak olan Fenerbahçe’nin iki büyük avantajı bulunuyor. Bunlardan biri şu; takımı bu sezon sırtlayan Fortounis ile Podence, cezalı durumda… Bu tehlikeli hücum ikilisi, Kadıköy’deki rövanş mücadelesinde 90 dakikada görev yapabilecek. Temsilcimiz, geride rakibinin önemli silahlarını savunmak yerine ileride oyun kurabilme imkanı bulabilir.

DURAN TOPLARDAN HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ

Diğer önemli avantajlarımız ise; rakibin defans göbeğinde bir türlü oturtamadığı istikrar ile duran toplardan Fenerbahçe’nin yakalayabilme ihtimali olan üstünlük olacak… Akan oyun esnasında rakiplerine karşı tam bir ‘Yunan takımı’ olup, savunma seti çekebiliyor Olympiakos… Buna rağmen duran toplarda istedikleri etkiyi yaratamayabiliyorlar. Son dönemde Fenerbahçe’nin duran toplardan kurduğu hücum üstünlüğü bu mücadelede de tetiklenirse, temsilcimizin bu şekilde gol ya da goller bulması işten bile değil…

EN BÜYÜK KOZLARIMIZ 3 İSİM OLACAK

Özetle Olympiakos karşısında Fenerbahçe’nin en kritik silahlarından 3’ü, büyük işlere imza atabilir. Edin Dzeko, rakip defansın ortasındaki iletişimsizlikten faydalanıp tehlike yaratabilir. Ancak en önemlisi de son maçlarda iyice form tutan Szymanski’nin merkezden oluşturabileceği hızlı hücumlar ile Fred’in ‘araya sızmaları’ diye düşünüyorum. Olympiakos karşısında maçın başındaki ilk baskıdan çıkıp kendi oyun anlayışını oturtabilecek bir Fenerbahçe için; dönem dönem oyunu rakip yarı alana yıkarak sonuca gitmek zor olmayacak gibi gözüküyor.