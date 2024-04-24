Manchester United double yaptı

Mart ayına kadar ligde namağlup olan Manchester United 18 yaş altı takımı, ligte karşılaştığı iki maçta da Man City ile berabere kalmıştı.

Ancak dün gece Leigh Sports Village'da oynanan Premier Lig Kupasını Finali'nde City'den intikam alarak sezona bir başarı daha sıkıştırmayı bildi.

Coventry'yi penaltılarla yenerek Pazar günü FA Cup Finalinde Man City ile karşılaşmaya hazırlanırken, maça katılan oyuncuların birçoğu ilk on birdeydi.

Harry Amass, Ethan Wheatley, Louis Jackson ve Habeeb Ogunneye Erik ten Hag'in yedekleriydi ancak ilk üçü dün oyuna başlarken sonuncusu yine yedek kulübesinde oturtuldu.