Kayseri Basketbol fark attı avantaj kaptı

Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off ilk maçında konuk ettiği İspanyol Movistar Estudiantes takımını 81-55 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla büyük avantaj yakaladı. İkinci karşılaşma 21 Aralık'ta oynanacak.
Melikgazi Kayseri Basketbol: 81- Movistar Estudiantes: 55
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Zravko Rustesic (Karadağ), Valerio Grigioni (İtalya), Xhelal Mumini (Kosova)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 10, Ellenberg 21, Fatmanur Karakaş, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 17, Damla Gezgin 3, Holmes 24
Movistar Estudiantes: Mawuli 2, Saravia, Erauncetamurguil 6, Mendez 4, Zaragoza 4, Whittle 13, Camilion 8, Diaz, Mollenhauer 2, Massey 10, Santiago 6
1. Periyot: 22-10
Devre: 41-18
3. Periyot: 56-36