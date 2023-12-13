Kayseri Basketbol fark attı avantaj kaptı

Kaynak: AA
Kayseri Basketbol fark attı avantaj kaptı
Melikgazi Kayseri Basketbol, İspanyol Movistar Estudiantes'i 81-55 yendi, ikinci maç için büyük avantaj yakaladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off ilk maçında konuk ettiği İspanyol Movistar Estudiantes takımını 81-55 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla büyük avantaj yakaladı. İkinci karşılaşma 21 Aralık'ta oynanacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol: 81- Movistar Estudiantes: 55
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Zravko Rustesic (Karadağ), Valerio Grigioni (İtalya), Xhelal Mumini (Kosova)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 10, Ellenberg 21, Fatmanur Karakaş, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 17, Damla Gezgin 3, Holmes 24
Movistar Estudiantes: Mawuli 2, Saravia, Erauncetamurguil 6, Mendez 4, Zaragoza 4, Whittle 13, Camilion 8, Diaz, Mollenhauer 2, Massey 10, Santiago 6
1. Periyot: 22-10
Devre: 41-18
3. Periyot: 56-36

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