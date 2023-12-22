Vize krizi parkelere de sıçradı. Bursa Uludağ Basketbol maça 5 oyuncuyla çıkabildi

Kaynak: Haber Merkezi
Vize krizi parkelere de sıçradı. Bursa Uludağ Basketbol maça 5 oyuncuyla çıkabildi
Eurocup Kadınlar’da temsilcimiz Bursa Uludağ Basketbol, vize krizi nedeniyle İngiltere ekibi Londan Lions karşısında parkeye teknik ekibi dahi olmadan sadece 5 oyuncusuyla çıktı.

Eurocup Kadınlar Play-Off turu rövanş maçında temsilcimiz Bursa Uludağ Basketbol, London Lions ile kozlarını paylaştı.

Müsabakada spor tarihinde daha önce benzerine pek rastlanmamış bir olay meydana geldi. Yeşil-beyazlı ekip, vize krizi nedeniyle akılalmaz bir durum yaşadı. Temsilcimiz, mücadeleye sadece 5 kişiyle çıkabildi.

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NE HOCA NE DE YEDEK OYUNCU

Takım olarak sahada 5 kişiyle bulunan yeşil-beyazlı ekibin benchinde herhangi bir oyuncu ya da antrenör yer alamadı.

Karşılaşmada mola verildiği esnada kenara gelen oyuncuların sıvı takviyesi aldığı ve dinlendiği görüldü.

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Oyun kurucu Eda Şahin'in, sakatlığı nedeniyle bazı hücumlara katılamadığı ancak zorunluluktan parkede kalması dikkat çekti.

Mücadele, London Lions'ın 122-63'lük üstünlüğüyle sona erdi. Bursa'da oynanan ilk maçı da London Lions 77-53 kazanmıştı.

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KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Uludağ Basketbol’dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"21.12.2023 (Bugün) Türkiye saati ile 22:00da Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübü arasında gerçekleşecek olan FIBA EUROCUP WOMEN müsabakasına ilişkin kamuoyuna basın açıklamamızdır. Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübünün bugün oynanacak müsabakasına ilişkin eşleşme 31.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Tarafımıza bu eşleşmenin yapıldığının bildiriminden itibaren maçın İngiltere ülkesinde oynanacak olması sebebiyle tarafımızca sporcularımızın vize işlemlerine ilişkin başvurular 03.12.2023 tarihinde başlatılmıştır. London Lions Basketbol Kulübü tarafından bugün oynanacak müsabakaya ilişkin tarafımıza davet yazısı tanzim edilmiştir.

"İNGİLTERE BÜYÜKLEÇİLİĞİ MAĞDURİYETİMİZE SEBEP OLDU"

İşbu davet yazısı ile hem internet sitesi üzerinden hem de İngiltere Konsolosluğu'na fiziken giderek vize başvurumuzu gerçekleştirdik. Sürecin hızlandırılması adına Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmeler sağladık ve İngiltere Büyükelçiliği ile iletişime geçerek vize başvurumuzun bugüne kadar yetişmesinin ivedilik ve önem arz ettiğini belirttik. Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza belirterek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarının tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına rağmen İngiltere'nin vize zorunluluğu olması sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen bu durum kabul görmemiştir.

"SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

Tarafımızın tüm çabasına rağmen 5 oyuncumuz dışında diğer oyuncularımız vizelerinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından onaylanmaması ve sürüncemede bırakılması sebebiyle bugün yapılacak olan müsabakaya katılım sağlayamamaktadır. Bu durumun yaşanmaması adına tüm çabamız ve gayretimizin sonuçsuz kalması ve halihazırda bugün bu müsabakaya yalnızca 5 oyuncumuz ile katılmamız sebebiyle madden ve manen uğrayacağımız zararın sorumlusunun biz olmadığımızı, takımımız adına tüm özverimiz ile çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz."

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