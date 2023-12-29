2.31'lik dev basketbolcunun 20 yaşında dünyası karardı

Robert Bobroczkyi, 13 yaşındayken 2.26 cm boyundaydı ve basketbol dünyasının dikkatini çekti.

Romanyalı genç, 13 yıl boyunca İtalyan takımı Stella Azzurra Rome’de oynadı ve büyük bir potansiyel gösterdi.

Robert’ın boyu basketbolda üstünlük sağlıyordu ve herhangi bir hormonal problemi de yoktu.

KAS KÜTLESİ YETERLİ DEĞİLDİ

Fakat Robert’ın boyu kadar kas kütlesi de gelişmedi. 20 yaşına geldiğinde 2.31 cm’ye ulaşan Robert, kolej ligine katıldı.

SÜREKLİ SAKATLANIYORDU

Çok zayıf olması ve kas kütlesinin yeterli olmaması nedeniyle Robert, sık sık sakatlık yaşadı.

Genç oyuncu, 20 yaşındayken kas kütlesinin yetersizliği yüzünden basketbolu bırakmaya karar verdi.

Çocukken çok parlak bir gelecek vaad eden Robert’ın basketbol hayatı, beklenmedik bir şekilde bitti.